Eleição dos EUA: qual poderá ser o impacto de Taylor Swift?

O apoio público de Taylor Swift à candidatura de Kamala Harris pode impulsionar o engajamento de eleitores jovens nas eleições dos Estados Unidos, mas ainda há dúvidas sobre o quanto essa influência será decisiva no resultado das urnas.

Envolvidos em uma disputa acirrada pela Casa Branca, tanto Kamala quanto o ex-presidente Donald Trump intensificam seus esforços para atrair votos na eleição de 5 de novembro. As informações são da Reuters.

A questão central para ambos os candidatos pode ser conseguir registrar eleitores jovens, já que os índices de registro estão em queda entre essa faixa etária.

Na eleição de 2020, os eleitores jovens desempenharam um papel importante na vitória do presidente Joe Biden sobre Trump. Dados da Universidade Tufts mostram que Biden capturou 61% dos votos de eleitores entre 18 e 29 anos, enquanto Trump ficou com 36%.

Influência de celebridades

Taylor Swift é uma das artistas mais bem-sucedidas da atualidade, com uma base de fãs ampla e engajada. Uma pesquisa de 2023 feita pela Morning Consult revelou que 55% de seus fãs se identificam como democratas, e 45% são da geração millennial, com idades entre 28 e 43 anos.

Com um alcance de 284 milhões de seguidores no Instagram, o impacto de sua publicação sobre a candidatura de Kamala gerou mais de 10,4 milhões de curtidas e direcionando 405.999 visitantes para o site de registro de eleitores do governo dos EUA.

Entretanto, o apoio de uma celebridade é sempre uma questão de debate em termos de impacto político real. Estudos acadêmicos oferecem diferentes perspectivas sobre o tema. Um estudo da Universidade Northwestern, em 2008, apontou que o apoio de Oprah Winfrey a Barack Obama contribuiu com cerca de um milhão de votos. Em contrapartida, uma pesquisa da Universidade Estadual da Carolina do Norte, de 2010, mostrou que endossos de celebridades como George Clooney e Angelina Jolie tiveram pouco efeito na mudança de opinião política.

Capitalizando com o apoio

A campanha de Kamala está capitalizando o apoio de Taylor Swift. Além de explorar a conexão com a base de fãs da cantora, a equipe da vice-presidente lançou uma nova linha de produtos de campanha inspirados nos fãs de Taylor Swift, como pulseiras de amizade. Além disso, o grupo MoveOn.org está vendendo camisetas que fazem referência à turnê "Eras" da cantora, com a frase “In My Voting Era”, que já se tornou o item mais vendido do ano pela organização.

Várias iniciativas estão sendo organizadas para mobilizar eleitores jovens. O grupo "Voters of Tomorrow" está coordenando uma ação conjunta com o grupo informal "Swifties for Harris" para realizar ligações telefônicas direcionadas a estudantes universitários em estados decisivos como Geórgia e Wisconsin.

A presença de Taylor Swift no cenário político pode atrair a atenção da geração mais jovem, mas o verdadeiro impacto de sua influência ainda é incerto. Conforme a eleição se aproxima, será importante observar se esse apoio se traduzirá em maior participação nas urnas entre os eleitores jovens, tradicionalmente um grupo mais difícil de mobilizar.