Kamala Harris arrecada US$ 47 milhões em 24 horas após debate com Trump

A campanha de Kamala Harris arrecadou US$ 47 milhões (aproximadamente R$ 265 milhões) nas 24 horas que seguiram o debate com Donald Trump, um valor que reforça sua vantagem financeira sobre o ex-presidente. O montante foi impulsionado por doações de 600 mil indivíduos e representa o maior volume arrecadado pela candidata desde sua entrada oficial na corrida presidencial em julho, quando levantou US$ 81 milhões (cerca de R$ 456 milhões) no primeiro dia. As informações são o The New York Times.

Com essa nova injeção de capital, a campanha de Kamala já havia acumulado US$ 404 milhões (aproximadamente R$ 2,28 bilhões) em caixa no início de setembro, superando os US$ 295 milhões (cerca de R$ 1,66 bilhões) disponíveis na campanha de Trump. A arrecadação de agosto foi especialmente favorável a Kamala, que conseguiu quase triplicar o valor angariado pela equipe do ex-presidente, consolidando ainda mais sua vantagem.

Audiência expressiva

Debates presidenciais geralmente são grandes oportunidades para campanhas arrecadarem fundos, principalmente devido à enorme audiência que atraem. O debate entre Kamala e Trump foi visto por 67 milhões de pessoas nos Estados Unidos, sem contar os que acompanharam o evento por meio de outras plataformas digitais. A atuação de Kamala foi vista como um dos momentos decisivos da campanha, o que se refletiu no aumento das doações.

A campanha de Trump, por outro lado, não divulgou nenhum número expressivo após o debate, e alguns de seus principais financiadores demonstraram preocupação com a performance do ex-presidente e seu impacto sobre as doações. A maior quantia já arrecadada por Trump em 24 horas ocorreu após sua condenação em maio, quando sua campanha levantou quase US$ 53 milhões (aproximadamente R$ 298 milhões), além de uma doação substancial de US$ 50 milhões (cerca de R$ 282 milhões) feita por Timothy Mellon.

Dentro da campanha de Kamala, há receio de que a disparidade nos números de arrecadação entre democratas republicanos em julho e agosto – US$ 671 milhões (aproximadamente R$ 3,7 bilhões) contra US$ 269 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) – possa enfraquecer a mobilização de pequenos doadores no restante da campanha.

A vantagem financeira de Kamala também se reflete no planejamento de sua estratégia de mídia. Sua equipe está programada para gastar aproximadamente US$ 130 milhões (aproximadamente R$ 731 milhões) a mais em propaganda de rádio e televisão do que os republicanos nas últimas semanas da campanha, segundo a AdImpact. No entanto, a dependência dos republicanos de grandes doadores como Timothy Mellon e Miriam Adelson pode alterar rapidamente o equilíbrio, caso novas doações substanciais sejam feitas.

Grupos democratas externos também deverão reportar somas significativas nos próximos meses, o que intensificará a batalha financeira entre as duas campanhas na reta final. O caminho até as eleições promete ser marcado por altos investimentos de ambos os lados, à medida que Kamala busca manter sua liderança financeira e Trump tenta recuperar terreno.