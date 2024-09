Número de mortos em ataque de Israel ao Líbano sobe para 31

Israel confirmou neste sábado, 21, que matou 16 integrantes do Hezbollah, incluindo vários comandantes, em um ataque em Beirute na sexta-feira que até agora matou 31 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde Pública do Líbano.

"Agora podemos confirmar: pelo menos 16 terroristas do Hezbollah foram eliminados no ataque de ontem em Beirute", disse o porta-voz militar israelense Nadav Shoshani em comunicado.

O grupo xiita libanês também confirmou que 16 de seus membros foram mortos no bombardeio, incluindo dois oficiais superiores, como o comandante Ibrahim Aqil e Ahmed Wahbi, líder das forças de elite de Radwan.

Entre os outros 15 mortos, segundo detalhou em entrevista coletiva o ministro da Saúde Pública do Líbano, Firas Abiad, há três crianças e sete mulheres, enquanto "ainda há restos mortais não identificados".

Esse ataque israelense direcionado ocorre menos de dois meses depois que outro ataque atribuído a Israel matou o então principal comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, também em um prédio em Dahye.

Desta vez, o novo ataque ocorre depois que duas ondas de explosões simultâneas em milhares de dispositivos de comunicação transportados por membros do Hezbollah mataram 37 pessoas e feriram quase 3.000 no Líbano nesta semana.