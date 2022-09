É o 4° vazamento do gasoduto que liga a Rússia à Alemanha; fonte da Guarda Costeira afirma que há 2 vazamentos do lado sueco e 2 do lado dinamarquês

Novo vazamento detectado no gasoduto Nord Stream no Mar Báltico

Vazamento do Nord Stream 1: novo vazamento detectado no gasoduto no Mar Báltico (Danish Defence/Anadolu Agency via Getty Images/Getty Images)