Novo líder do Irã diz que bloqueio do Estreito de Ormuz continuará

Em primeiro pronunciamento, Mojtaba Khamenei diz que medida seguirá em vigor e menciona possibilidade de abrir novas frentes de ataque

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 11h01.

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que o bloqueio do Estreito de Ormuz continuará em vigor.

A declaração foi feita no primeiro pronunciamento do chefe de Estado desde que assumiu o cargo, divulgado nesta quinta-feira pelos canais oficiais da República Islâmica.

“Certamente também deve continuar a ser utilizado o instrumento de bloqueio do Estreito de Ormuz”, afirmou Khamenei no documento.

O líder iraniano também mencionou a possibilidade de ampliar as ações militares caso o conflito continue.

“Estudos também foram realizados sobre a abertura de outras frentes nas quais o inimigo tem pouca experiência e nas quais será altamente vulnerável. A ativação dessas frentes poderá ocorrer caso a situação de guerra continue e conforme as circunstâncias o permitam”, acrescentou.

Pronunciamento cita Alcorão e pede resistência da população

O texto foi publicado em três mensagens nas redes sociais e está dividido em sete tópicos. Na declaração, Khamenei também cita trechos do Alcorão, incluindo a frase “Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso”, utilizada tradicionalmente no início de capítulos do livro sagrado islâmico.

Em outro trecho, o novo líder supremo pede mobilização da população iraniana diante do conflito.

“Povo do Irã de todos os modos de vida que fique firme contra o inimigo”, disse.

A mensagem também trouxe uma imagem com a caligrafia de Mojtaba Khamenei e uma referência aos líderes anteriores da República Islâmica, incluindo seu pai, Ali Khamenei, e o fundador do regime iraniano, Ruhollah Khomeini.

