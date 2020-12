Nova York vai fechar salões de restaurantes para conter coronavírus

A cidade de Nova York irá fechar os salões internos de seus restaurantes a partir da próxima segunda-feira, em uma tentativa de frear o novo coronavírus, anunciou o governador Andrew Cuomo nesta sexta-feira.

A restrição representa o mais recente golpe nos restaurantes da Grande Maçã, bem como em uma economia castigada pelas limitações derivadas da pandemia.

As áreas externas e os serviços de entrega em domicílio serão mantidos, assinalou o governador, que havia antecipado na segunda-feira, 7, que aplicaria a medida se o número de internações não se estabilizasse em cinco dias. Os restaurantes estavam autorizados a usar até 25% de sua capacidade interna.

Cuomo anunciou hoje que as hospitalizações no estado aumentaram para mais de 5.300, cifra significativamente mais alta do que o piso de 400 registrado no começo de setembro. Segundo ele, está prevista a distribuição de 346.000 doses da vacina da Moderna no estado de Nova York na semana de 21 de dezembro, além de 170.000 do imunizante da Pfizer, que deve chegar neste fim de semana, à espera da aprovação da FDA.