Nova York aprova leis para limitar uso de redes sociais por jovens

A governadora de Nova York, a democrata Kathy Hochul, sancionou dois projetos de lei na quinta-feira que visam proteger crianças e adolescentes dos danos das mídias sociais, tornando-o o último estado a tomar tais medidas, já que as propostas federais ainda aguardam votação.

Segundo o The Verge, um dos projetos de lei, o Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act, exigirá o consentimento dos pais para que as empresas de mídia social usem “feeds viciantes” alimentados por algoritmos de recomendação em crianças e adolescentes menores de 18 anos. A outra norma limitaria a coleta de dados de menores sem consentimento e restringiria a venda de tais informações, mas não exigiria verificação de idade. Essa lei entrará em vigor em um ano.

Estados de todo o país assumiram a liderança na promulgação de legislações para proteger crianças na internet – e é uma área em que tanto os republicanos como os democratas parecem concordar. Embora as abordagens variem um pouco entre os partidos, os legisladores de ambos os lados sinalizaram interesse em regulamentações semelhantes para proteger as crianças na internet.

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, sancionou em março um projeto de lei que exige o consentimento dos pais para que crianças menores de 16 anos tenham contas nas redes sociais. E em maio, o governador de Maryland, o democrata Wes Moore, sancionou um amplo projeto de lei sobre privacidade, bem como o Maryland Kids Code, que proíbe o uso de recursos destinados a manter menores nas redes sociais por longos períodos, como reprodução automática de vídeos ou notificações de spam.

Embora os congressistas tenham apresentado propostas como a Lei de Segurança Online para Crianças (KOSA), ainda não há votos suficientes no plenário para avançar na questão. Existe ainda uma pequena oposição de grupos que temem que os recursos para grupos sub-representados, como a comunidade LGBTQ+, possam ser quase extintos.

Os apoiadores da Lei SAFE for Kids de Nova York declararam que o seu objetivo é “proteger a saúde mental das crianças dos feeds viciantes utilizados pelas plataformas de redes sociais e das perturbações do sono devido ao uso noturno das redes sociais”. Além das restrições do algoritmo, a lei impediria as plataformas de enviar notificações a menores entre meia-noite e 6h sem o consentimento dos pais.

A lei entraria em vigor 180 dias após as regras estabelecidas pelo do Procurador-Geral, e o estado poderia então multar as empresas em US$ 5.000 por violação.