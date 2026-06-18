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Nova lei de imigração em Portugal: o que muda para estudantes brasileiros

Mudança elimina uma das últimas formas de obtenção de residência para estrangeiros que entram no país sem visto prévio

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 10h15.

O Parlamento de Portugal aprovou uma proposta de lei que acaba com a concessão de autorizações de residência para estudantes estrangeiros que ingressem no país sem visto prévio de longa duração.

A mudança afeta diretamente brasileiros matriculados em cursos profissionalizantes. Os estudantes brasileiros formam atualmente a maior comunidade estrangeira nas salas de aula portuguesas, tanto no ensino básico e secundário quanto em cursos técnicos e universidades.

Outra alteração aprovada na Lei dos Estrangeiros acaba com a possibilidade de regularização de pais estrangeiros por meio dos filhos residentes em Portugal. Até então, crianças matriculadas em escolas portuguesas podiam obter autorização de residência, o que beneficiava seus responsáveis.

As mudanças também alteram procedimentos de retorno de imigrantes e de triagem nas fronteiras. As medidas se somam às regras aprovadas anteriormente pelo governo para acelerar deportações e ampliar mecanismos de detenção de estrangeiros em situação irregular.

O conjunto de mudanças passou a ser conhecido como pacote anti-imigração de Portugal. O país era considerado um dos mais flexíveis da Europa em matéria migratória, mas o governo endureceu as regras em meio ao crescimento do debate sobre imigração.

No caso dos estudantes, a regularização por meio de cursos profissionalizantes era considerada uma das últimas alternativas disponíveis para quem entrava no país sem visto de residência.

O que muda na prática?

O texto aprovado estabelece que a autorização de residência só será concedida aos estudantes enquadrados nos cursos da Classificação Internacional Tipo da Educação (ISCED 2011) nível 4 que já possuam visto de residência.

O texto determina que apenas estudantes de cursos profissionalizantes que já tenham visto de residência poderão solicitar autorização de residência em Portugal, desde que estejam matriculados em uma instituição de ensino e contem com cobertura de saúde no país.

Na prática, a nova regra fecha a última porta que restava para a regularização de turistas brasileiros por meio dos estudos.

Embora o governo tenha sinalizado anteriormente que manteria esse benefício, a versão aprovada exige visto prévio para a obtenção da autorização de residência.

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