Nova descoberta no Egito revela múmias e estátuas com 4.500 anos

Para o mundo da arqueologia, 2020 tem sido um ano especial. Neste sábado, 14, arqueologistas fizeram uma das maiores descobertas do ano em Sacara (ou Sacará), um antigo sítio que serviu como necrópole da antiga cidade de Mênfis.

As descobertas incluem dezenas de sarcófagos e de estátuas que, se estima, tenham data de 4.500 anos atrás. Elas foram reveladas pelo Smithsonian, uma das maiores instituições culturais e de história do mundo, com sede em Washington, nos Estados Unidos.

Os sarcófagos e caixões estavam em bom estado de conservação e revelaram detalhes em ouro na superfície, o que sinaliza que eram guardavam os corpos de deuses do Egito antigo, de acordo com o Smithsonian Channel.

Também foram encontrados três estátuas de madeira, algo que não acontecia no sítio arquológico de Sacara desde 1985, ou seja, há pelo menos 35 anos. Estátuas de felinos que remetem à deusa Bastet (ou Bastete) estiveram entre as descobertas.

Sacara é considerada um dos mais antigos locais escolhidos para sepultamentos do mundo. Por muito tempo, foi a necrópole da antiga capital do Egito, Mêmfis. A pirâmide mais antiga do Egito, com mais de 4.700 anos, foi constrúida no local a pedido de um faraó. Pelo menos outras 16 pirâmides abrigam os restos mortais de reis do Egito nessa localidade.