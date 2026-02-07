Netanyahu se reunirá com Trump na 4ª feira em Washington

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem encontro previsto para quarta-feira, 11, em Washington, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar das negociações com o Irã. A informação foi divulgada neste sábado (7) pelos gabinetes dos dois líderes, segundo a AFP.

Netanyahu "considera que qualquer negociação deve incluir a limitação dos misseis balísticos e o congelamento do apoio ao eixo iraniano", em referência aos grupos armados aliados de Teerã na região, segundo o comunicado.

Irã e Estados Unidos devem realizar uma nova rodada de negociações no início da próxima semana, conforme declarou Trump. O anúncio ocorre após conversas realizadas em Omã na sexta-feira.