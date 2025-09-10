Nepal confirma 30 mortos e mais de mil feridos após distúrbios em protestos

Pelo menos 30 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas durante os protestos no Nepal, confirmou o Ministério da Saúde nepalês nesta quarta-feira, de acordo com o jornal local 'The Kathmandu Post'.

O balanço oficial mostra que 1.033 pessoas ficaram feridas durante os protestos entre segunda e terça-feira, das quais 713 receberam alta, 253 permanecem hospitalizadas e 55 foram transferidas para outras instalações.

O Hospital do Serviço Civil está tratando o maior número de pacientes, com 436 sob cuidados, seguido pelo Centro Nacional de Trauma, com 161, e pelo Hospital Everest, com 109, informou o Ministério da Saúde nepalês.

Ao todo, 28 hospitais em todo o país tratam pessoas afetadas pelos distúrbios. As autoridades de saúde solicitaram que os centros médicos permaneçam em "alerta máximo" devido ao grande número de pacientes.

Os protestos, que começaram pacificamente na segunda-feira com uma passeata até o Parlamento, terminaram em sérios confrontos entre os jovens manifestantes e as forças de segurança, que usaram canhões de água e gás lacrimogêneo horas depois.

Nesta quarta-feira, o Exército enviou tropas para toda Katmandu, impôs um toque de recolher por tempo indeterminado e advertiu que qualquer ato de vandalismo, saque ou incêndio criminoso serpá processado como crime em resposta a dois dias de grave escalada de violência.

Os grupos de jovens que lideram os protestos se distanciaram da violência e pediram negociações com os militares e o governo deposto para encontrar uma saída pacífica para a crise, além de lançar uma proposta online para eleger um líder do movimento.