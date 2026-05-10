Navio de GNL do Catar cruza Estreito de Ormuz

Um navio-tanque do Catar carregado de gás natural liquefeito (GNL) atravessou o Estreito de Ormuz com destino ao Paquistão, segundo dados de rastreamento de embarcações e informações divulgadas pela Reuters.

A embarcação Al Kharaitiyat, que pode transportar mais de 200 mil metros cúbicos de GNL, partiu do centro de exportação de Ras Laffan. Trata-se do primeiro navio desse porte ligado ao país a cruzar o estreito desde o início da escalada do conflito entre Irã e Estados Unidos, no fim de fevereiro.

Às 4h (horário do leste dos EUA) de domingo, o navio já navegava pelo Golfo de Omã, após ter utilizado a rota norte do estreito aprovada pelo Irã, próxima à ilha de Qeshm, segundo dados do site de rastreamento MarineTraffic.

A travessia teria ocorrido sem incidentes, em um momento em que o país asiático enfrenta dificuldades no fornecimento de energia, incluindo apagões associados à escassez de gás.

Segundo autoridades citadas pela Reuters, a autorização para a passagem do navio teria sido vista como um gesto de boa vontade do Irã em relação ao Catar e ao Paquistão, países que vêm atuando em esforços diplomáticos para reduzir a tensão no conflito.

Ao mesmo tempo, autoridades iranianas alertaram que embarcações de países alinhados às sanções dos Estados Unidos podem enfrentar restrições ao atravessar o estreito.