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Navio de GNL do Catar cruza Estreito de Ormuz

Embarcação é a primeira de grande porte ligada ao Catar a atravessar o corredor estratégico desde o início do conflito entre Irã e EUA

Estreito de Ormuz: um quarto do petróleo do mundo passa pela rota (Stock/Getty Images)

Estreito de Ormuz: um quarto do petróleo do mundo passa pela rota (Stock/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 10 de maio de 2026 às 17h19.

Um navio-tanque do Catar carregado de gás natural liquefeito (GNL) atravessou o Estreito de Ormuz com destino ao Paquistão, segundo dados de rastreamento de embarcações e informações divulgadas pela Reuters.

A embarcação Al Kharaitiyat, que pode transportar mais de 200 mil metros cúbicos de GNL, partiu do centro de exportação de Ras Laffan. Trata-se do primeiro navio desse porte ligado ao país a cruzar o estreito desde o início da escalada do conflito entre Irã e Estados Unidos, no fim de fevereiro.

Às 4h (horário do leste dos EUA) de domingo, o navio já navegava pelo Golfo de Omã, após ter utilizado a rota norte do estreito aprovada pelo Irã, próxima à ilha de Qeshm, segundo dados do site de rastreamento MarineTraffic.

A travessia teria ocorrido sem incidentes, em um momento em que o país asiático enfrenta dificuldades no fornecimento de energia, incluindo apagões associados à escassez de gás.

Segundo autoridades citadas pela Reuters, a autorização para a passagem do navio teria sido vista como um gesto de boa vontade do Irã em relação ao Catar e ao Paquistão, países que vêm atuando em esforços diplomáticos para reduzir a tensão no conflito.

Ao mesmo tempo, autoridades iranianas alertaram que embarcações de países alinhados às sanções dos Estados Unidos podem enfrentar restrições ao atravessar o estreito.

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