Trump rejeita proposta do Irã para encerrar guerra: 'Inaceitável'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 10, que considera "totalmente inaceitável" a resposta enviada pelo Irã à proposta americana de paz para encerrar a guerra iniciada no fim de fevereiro.

A declaração foi publicada por Trump na rede Truth Social após o recebimento da contraproposta iraniana, mediada pelo Paquistão.

"Acabo de ler a resposta dos chamados 'representantes' do Irã. Não gosto. TOTALMENTE INACEITÁVEL", escreveu o republicano.

Irã exige fim de sanções e liberação de recursos

Segundo relatos divulgados pela imprensa iraniana, a resposta de Teerã prioriza garantias para o encerramento definitivo do conflito e exige o fim das sanções impostas pelos Estados Unidos.

De acordo com a agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária iraniana, a proposta também pede a liberação de cerca de US$ 100 bilhões em ativos iranianos congelados no exterior.

Outro ponto apresentado pelo governo iraniano envolve participação na gestão do Estreito de Ormuz, atualmente afetado por bloqueios mantidos tanto pelo Irã quanto pelos Estados Unidos.

Programa nuclear segue como principal impasse

Apesar das exigências econômicas e diplomáticas, a contraproposta iraniana evita discutir diretamente o futuro do programa nuclear do país, considerado um dos principais pontos da negociação.

Segundo o portal Axios, a proposta americana previa congelamento das atividades de enriquecimento nuclear do Irã por até 20 anos, além de garantias de que o país não desenvolveria armas atômicas.

Inicialmente, Teerã teria sugerido uma pausa de aproximadamente cinco anos, sem desmontar as instalações nucleares existentes.

Diplomacia tenta evitar retomada do conflito

A guerra, iniciada no fim de fevereiro, está atualmente em relativa pausa enquanto avançam as negociações diplomáticas.

Ainda não está claro se a declaração de Trump representa uma rejeição definitiva ao plano iraniano ou se faz parte da estratégia de pressão adotada pela Casa Branca para acelerar um acordo.

*Com informações da AFP