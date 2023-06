Na Coreia do Norte, Kim Jong-un diz que está 'de mãos dadas' com Putin

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse que está "firmemente de mãos dadas" com o presidente russo, Vladimir Putin, no mais recente sinal do aprofundamento dos laços entre os dois países, já que Moscou enfrenta isolamento de grande parte do Ocidente. Em uma mensagem enviada a Putin para o dia nacional da Rússia nesta segunda-feira, o ditador de 39 anos da Coreia do Norte disse que o relacionamento próximo dos países "resistiu a todas as provações da história" por gerações.

Ele ofereceu "total apoio e solidariedade" de Pyongyang a Moscou.

A Coreia do Norte tem sido um dos poucos países dispostos a apoiar incondicionalmente a Rússia durante a guerra na Ucrânia. "A justiça certamente vencerá e o povo russo continuará a adicionar glória à sua história vitoriosa", disse Kim em sua mensagem, segundo a mídia estatal.

Apoio da Coreia a Rússia

Autoridades dos EUA dizem que a Coreia do Norte forneceu mais do que palavras de apoio a Moscou, acusando o regime de Kim de enviar foguetes e mísseis de infantaria para o Grupo Wagner, a força paramilitar russa. Pyongyang e Moscou negaram a transação de armas.

A Coreia do Norte procurou aprofundar os laços com a Rússia nos últimos anos, um esforço que parece ter ganhado força durante a Guerra da Ucrânia. Para o regime de Kim, Moscou representa um aliado capaz de fornecer algum apoio enquanto a economia da Coreia do Norte luta contra o isolamento internacional - tanto das sanções globais ao seu programa de armas nucleares quanto do fechamento autoimposto de suas fronteiras durante a pandemia de covid-19. O país está passando por uma de suas piores crises alimentares em décadas, com relatos de fome generalizada e pessoas morrendo de fome, disseram autoridades sul-coreanas.

Nos últimos meses, imagens de satélite mostraram um aumento no comércio no principal cruzamento ferroviário entre a Rússia e a Coreia do Norte. Moscou pode fornecer a Pyongyang petróleo, carvão e outros bens, bem como moeda estrangeira. A Rússia também usou seu assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas para bloquear os esforços liderados pelos EUA para adicionar penalidades adicionais à Coreia do Norte por sua onda de provocações de armas