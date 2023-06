Amizade de 'irmão' e garrafas de vodka de presente; relembre a relação de Berlusconi e Putin

O ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mantinham uma relação de amizade com direito a presentes. Morto nesta segunda-feira, aos 86 anos, o bilionário recebeu garrafas de vodka do líder russo em seu último aniversário, comemorado em 29 de setembro do ano passado. Em um áudio vazado, e divulgado pela agência de notícias LaPresse, o político deu detalhes da relação com Putin.

“No meu aniversário, ele me enviou 20 garrafas de vodka e uma carta muito doce”, disse Berlusconi a seus parlamentares na gravação. "“Enviei a ele garrafas de Lambrusco (vinho espumante italiano) e uma carta igualmente doce", complementa o ex-premier.

No áudio, também é possível escutá-lo dizer que “restabeleceu relações com o presidente Putin”, além de chamá-lo de “o primeiro de seus cinco verdadeiros amigos”.

Na ocasião, o escritório de Berlusconi informou à CNN que os materiais vazados eram autênticos. Aparentemente, eles gravados secretamente durante uma reunião do partido Forza Italia de Berlusconi na câmara parlamentar em 18 de outubro de 2022.

Apesar disso, um porta-voz do partido negou que Berlusconi estivesse em contato com Putin, afirmando que o ex-primeiro-ministro se referia a “uma velha história referente a um episódio de muitos anos atrás”.