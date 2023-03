Na Argentina, apagão afeta 20 milhões de pessoas

Por cerca de duas horas, grande parte da área metropolitana de Buenos Aires e várias províncias argentinas ficaram sem eletricidade nesta tarde, devido a um incêndio ocorrido em algumas pastagens que afetou três linhas de transmissão de alta tensão na área do Litoral, próximo às 16h.

O incidente tirou de serviço a usina nuclear Atucha I, segundo fontes oficiais, o que descompensou o sistema de interconexão argentino (SADI).

O apagão afetou a mais de seis milhões de residências, cerca de 20 milhões de pessoas, o que corresponde a 40% dos consumidores de energia da região.

"O apagão é grande, afeta a várias províncias. Em um momento de altas temperaturas como foi hoje em grande parte do país, o setor elétrico demandava 25 mil megawatts e, com o incêndio, 9 mil megawatts foram perdidos. Isto provocou uma ruptura no sistema", explicou o subsecretário de Energia, santiago Yanotti, ao canal C5N.

Na capital, os serviços de metrô, trens e sinais de trânsito foram afetados. A empresa de água e esgoto AySA chegou a pedir que a população fizesse uso racional da água porque o sistema de distribuição é dependente da estação e ficou sem eletricidade.

À noite, o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, pediu à Justiça que investigasse o incêndio nas ilhas do delta do rio Paraná.

O governo informou, às 19h, que “já estão funcionando todas as linhas da SADI de 500 kW”. Fontes do setor, no entanto, mostraram que ainda não foi reestabelecida a normalidade.

“Estimamos que na próxima hora as distribuidoras de cada região aumentem a carga até a estimativa de 25.000 MW que poderiam ser demandados na segunda máxima da noite por volta das 20h30. O abastecimento em Comahue está próximo da normalização; interior da província de Buenos Aires; Costa; e NEA. Ainda existem dificuldades significativas na Patagônia; Cujo; Centro; NAO A; e especialmente a Grande Buenos Aires. Estimamos que este grave evento será superado na próxima hora", disseram autoridades locais.

De fato, o apagão foi tão grave na Grande Buenos Aires que o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, teve que suspender a abertura das sessões da legislatura da província.