Museu do Louvre será reaberto amanhã, mas galeria roubada continuará fechada

Museu mais visitado de Paris foi evacuado quando o roubo ocorreu, neste domingo

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 14h01.

Última atualização em 21 de outubro de 2025 às 15h00.

O Museu do Louvre será reaberto ao público na quarta-feira, 22, pela primeira vez desde o assalto ocorrido na manhã de domingo, mas a Galeria de Apolo, de onde os ladrões levaram oito joias da coroa francesa, permanecerá fechada "por algum tempo", informou uma porta-voz da instituição à Agência EFE nesta terça-feira.

O museu foi evacuado quando o roubo ocorreu, no domingo, pouco depois das 9h30 (horário local), e embora na segunda-feira tudo estivesse pronto para receber os visitantes, no último momento os responsáveis decidiram voltar atrás.

Terça-feira é o dia de fechamento semanal e, finalmente, na quarta-feira, as coleções poderão ser vistas novamente, mas não a Galeria Apolo, disse a porta-voz, que não especificou até quando o acesso público a essa parte do museu será impedido.

Foi lá que dois dos quatro ladrões que compunham o grupo entraram, depois de terem subido até o primeiro andar graças a uma van com uma empilhadeira do tipo usado em mudanças. Eles haviam estacionado a empilhadeira no lado sul do museu, de frente para o Rio Sena.

Depois de entrar na galeria e fazer um buraco no vidro de uma das portas da varanda, o grupo quebrou duas vitrines com discos de corte, uma com joias do período napoleônico e outra com joias da coroa francesa.

Na fuga, os ladrões perderam pelo caminho a coroa da imperatriz Eugénie de Montijo, que também foi danificada. Toda a operação durou 7 minutos.

O Louvre é o museu mais visitado do mundo, e recebeu 8,7 milhões de pessoas em 2024.

