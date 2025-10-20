Louvre segue fechado após roubo de oito joias da realeza francesa

O Museu do Louvre segue fechado na manhã desta segunda-feira, 20, após o roubo de oito joias da realeza francesa no último domingo, 19.

O crime aconteceu após o arrombamento de duas vitrines de alta segurança na Galeria de Apolo, onde ficam expostas as joias reais e os diamantes da Coroa, informou a nota.

Em entrevista ao canal BFMTV, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, afirmou que a ação que levou as oito joias durou cerca de sete minutos e foi executada por um grupo de três ou quatro pessoas.

A ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, confirmou que o crime aconteceu no momento da abertura do museu e que não houve feridos.

“Claramente esta é uma equipe que realizou reconhecimento, era muito experiente e agiu muito, muito rapidamente”, afirmou Nuñez.

Nas redes sociais, usuários compartilham vídeos do suposto momento em que os criminosos serram o vidro com as joias. Até então, as autoridades francesas não confirmaram sua veracidade:

Au #Louvre, ce dimanche à 9h30, des hommes cagoulés ont donc découpé des vitrines à la disqueuse et sont repartis par la fenêtre avec des bijoux.

C'est le résultat d'un laxisme généralisé en France. pic.twitter.com/Bjaxvq79LW — Watch This (@WatchThisfr) October 19, 2025

Confira as oito joias roubadas do Louvre

Diadema do conjunto de joias da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;

Colar do conjunto de safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;

Brinco pertencente ao conjunto de safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia;

Colar de esmeraldas do conjunto de joias de Maria Luísa;

Par de brincos de esmeraldas do conjunto de joias de Maria Luísa;

Broche conhecido como “relíquia”;

Diadema da imperatriz Eugênia;

Grande laço de corpete (broche) da imperatriz Eugênia.

Diadema da imperatriz Eugênia foi recuperado

De acordo com o comunicado, os alarmes do museu foram acionados no momento do arrombamento, descrito como “rápido e violento”.

Cinco agentes do Louvre estavam na sala e em áreas próximas e seguiram o protocolo de segurança.

"Graças ao profissionalismo e à rápida intervenção dos agentes do Louvre, os criminosos foram obrigados a fugir, deixando para trás parte dos objetos roubados, incluindo o diadema da imperatriz Eugênia, que se encontra sob perícia", afirmou o Ministério.

Um veículo utilizado na fuga foi encontrado abandonado nas proximidades do museu. O motorista conseguiu escapar.

Coroa de Eugénie de Montijo, esposa de Napoleão III, em exibição em 2020, no Louvre. (Getty Images)

Governo anuncia reforço na segurança do museu

A ministra da Cultura da França agradeceu aos agentes do Louvre pela “rápida resposta e grande profissionalismo” após o furto das oito joias.

Ela afirmou que o governo já trabalha em um novo plano de segurança, previsto no projeto “Louvre – Nova Renascença”, lançado em janeiro pelo presidente francês.

As medidas incluem a instalação de câmeras de nova geração, sistemas de detecção perimetral e a criação de um novo centro de controle de segurança.

Investigação em andamento

O caso ligado ao desaparecimento das oito joias no Louvre está sendo investigado pela Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB), sob a coordenação da Promotoria de Paris. As autoridades abriram inquérito por formação de quadrilha e associação criminosa com o objetivo de cometer roubo.

O Louvre, considerado o museu mais visitado do mundo e lar de obras como a Mona Lisa, havia informado mais cedo que permaneceria fechado “por razões excepcionais” durante todo o dia.