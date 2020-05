Mundo chega a 5 milhões de casos de coronavírus com Brasil em alta

O mundo chegou a marca de 5 milhões de casos do novo coronavírus nesta quarta-feira (20), segundo o monitoramento em tempo real do site de estatísticas Worldometers. Já a universidade americana Johns Hopkins aponta 4.918.938 casos confirmados até às 9h45. O número representa um crescimento rápido da doença no mundo todo. Há quase um mês, no dia 26 de abril, eram 3,5 milhões de infectados pela covid-19. No dia 2 de abril, 1 milhão de casos eram confirmados globalmente.

As mortes globais pelo vírus também aumentaram. O Worldometers aponta 325.507 óbitos, enquanto a Johns Hopkins diz que são 323.855 óbitos.

A marca é atingida um dia depois de o Brasil se tornar o terceiro país com o maior número de infectados do mundo — por aqui são 271.628 casos, segundo dados do Ministério da Saúde. Nesta terça-feira (19), o país também bateu o recorde de mortes em 24 horas. Foram 1.179 vítimas, o que fez o total de óbitos chegar a 17.971

As mortes nas últimas 24 horas no Brasil representam 27% das 4.289 registradas no mundo nesse período. Em relação a proporção de mortes por milhão de habitantes no último dia, o Brasil teve 5,61 mortes por milhão em 24h e ultrapassou os EUA, que registrou 4,36 no mesmo período (1.438 mortes no total). Só ficou atrás do Reino Unido, que teve 8,26 (545 mortes no total).

Em São Paulo, estado mais afetado pela doença, com 5 mil mortes e 65.995 infectados, alguns feriados foram adiantados a partir desta quarta (20) para tentar aumentar a taxa de isolamento – que não tem passado de 50% – e desafogar o sistema de saúde.

Os Estados Unidos continuam sendo o epicentro da doença, com 1.528.661 casos confirmados. Em segundo lugar está a Rússia, com 308.705 infectados.

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus