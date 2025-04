Motorista atropela multidão em festival filipino no Canadá e deixa nove mortos

Um motorista acelerou contra uma multidão que acompanhava no sábado os festejos do Dia de Lapu Lapu, em Vancouver, no Canadá. Pelo menos nove pessoas morreram, segundo as autoridades locais.

"Neste momento, podemos confirmar que nove pessoas morreram depois que um homem atropelou uma multidão no Festival Lapu Lapu durante a noite", disse a polícia de Vancouver em sua conta no X. "O condutor está sob custódia", acrescentou.

As autoridades disseram que o incidente ocorreu pouco depois das 20h (03h GMT de domingo) no bairro Sunset on Fraser, em Vancouver, enquanto membros da comunidade filipina se reuniam para celebrar o Dia de Lapu Lapu

A força de segurança havia declarado anteriormente que um homem de 30 anos foi preso, e um porta-voz disse à imprensa que o motorista era um "suspeito solitário" conhecido pelos policiais.

A polícia também descartou por enquanto que o ataque tenha sido um ato terrorista.

"Os nossos pensamentos estão com todos os afetados e com a comunidade filipina em Vancouver durante este momento incrivelmente difícil", publicou no X o presidente da Câmara de Vancouver, Ken Sim.

O primeiro-ministro canadense, o liberal Mark Carney, escreveu nas redes sociais que estava "devastado" pelos "horríveis acontecimentos".

"Ofereço minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver", disse. "Estamos todos de luto com vocês", acrescentou.

Imagens divulgadas na internet e verificadas pela AFP mostram um veículo preto com a lataria danificada em uma rua coberta por escombros, ao lado de socorristas atendendo pessoas no chão.

A testemunha ocular Dale Selipe disse ao Vancouver Sun que viu crianças feridas na rua depois que o veículo avançou sobre a multidão.

"Havia uma mulher com os olhos voltados para cima, uma das pernas já quebrada. Alguém segurava a mão dela, tentando confortá-la", descreveu.

O consulado filipino em Vancouver expressou sua profunda preocupação e condolências às vítimas deste terrível incidente em uma declaração no Facebook.

Qual será o festival?

O evento de sábado incluía um desfile, a exibição de um filme, eventos de dança e um show, com dois membros do Black Eyed Peas.

O Dia de Lapu-Lapu é comemorado nas Filipinas em memória do chefe indígena Lapu-Lapu, que liderou seus homens para derrotar o explorador português Fernão de Magalhães em uma batalha em 1521.