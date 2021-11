Moscou diz que diplomatas russos estão sendo 'expulsos' dos EUA

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos disse que mais 27 diplomatas russos e suas famílias foram expulsos dos Estados Unidos e partirão do país em 30 de janeiro.

"Nossos diplomatas estão sendo expulsos ... Um grande grupo de meus camaradas, 27 pessoas com famílias, nos deixarão em 30 de janeiro ... Estamos enfrentando uma grave falta de pessoal", afirmou o embaixador Anatoly Antonov em uma entrevista em vídeo para o canal do YouTube Soloviev Live, que foi ao ar na noite de sábado.

A Rússia havia dito anteriormente que mais de 100 de seus diplomatas com suas famílias foram forçados a deixar os Estados Unidos desde 2016, quando a relação entre os dois países piorou.

Em 29 de outubro, quase 200 diplomatas russos ainda estavam em seus postos nos Estados Unidos, incluindo o pessoal da missão russa nas Nações Unidas, segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

A administração do presidente Joe Biden disse no mês passado que o pessoal da missão dos EUA na Rússia encolheu a 120 de 1.200 no início de 2017, após uma série de expulsões e restrições, e que era difícil continuar com qualquer coisa que não fosse a presença de um zelador na embaixada.

A Embaixada dos Estados Unidos em Moscou parou de processar vistos não diplomáticos este ano e acrescentou os russos a uma lista de "cidadãos sem-teto" que podem solicitar vistos em outros países.