Morre Madeleine Albright, primeira mulher secretária de estado dos EUA

Morreu nesta quarta-feira, 23, Madeleine Albright, primeira mulher a ser secretária de Estado dos EUA, o cargo mais alto da diplomacia norte-americana. Ela atuou no segundo governo do ex-presidente Bill Clinton, entre 1997 e 2001 e faleceu nesta tarde, aos 84 anos, vítima de câncer. A morte foi confirmada pela família no Twitter.

Durante seu período em atividade no governo, Albright defendeu pontos como a expansão da OTAN e a redução da disseminação de armas nucleares, além de defender a democracia e os direitos humanos.

Ao USA Today, ela afirmou que tinha um "truque" para conseguir manter sua posição e se fazer ouvida em uma área tão dominada por homens. "Depois de muita conversa fiada, eu dizia: 'Eu percorri um longo caminho, então devo ser franca'. Então eu realmente dizia o que precisava falar", disse. "Eu não acho francamente que eu fosse mais áspera, mais dura ou qualquer coisa do que qualquer homem. Eu só acho que as pessoas ficaram surpresas ao ouvir essa linguagem de uma mulher."

Albright nasceu em Praga em 1937 e foi para a Inglaterra com a família em 1939, menos de duas semanas depois de os nazistas invadirem a região conhecida como Tchecoslováquia. Descendente de judeus, ela conseguiu somente em 1997 a confirmação de que três dos avós dela morreram durante o Holocausto.