Milei se reúne com Trump para consolidar apoio político e acordos comerciais

O presidente da Argentina, Javier Milei, chegou a Washington na madrugada de terça-feira, 14, com o objetivo de se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

O encontro tem como objetivo fortalecer o apoio político e financeiro dos EUA, especialmente a 12 dias das eleições legislativas argentinas. Milei busca também negociar acordos que possam aliviar as tarifas impostas por Trump e atrair mais investimentos para a Argentina.

O avião presidencial de Milei aterrissou na base Andrews, nos arredores de Washington, acompanhado de sua irmã Karina, do ministro da Economia Luis Caputo, da ministra de Segurança Patricia Bullrich, e do presidente do Banco Central Santiago Bausili, segundo o jornal argentino El Clarín. A delegação foi recebida pelo chanceler Gerardo Werthein e pelo embaixador Alec Oxenford, que também participarão da reunião com Trump.

O que Milei busca na reunião com Trump

Milei chega a esse encontro depois de conseguir um empréstimo de US$ 20 bilhões do Tesouro dos EUA, que ajudou a estabilizar os mercados financeiros da Argentina, impactados pela derrota do governo nas eleições de Buenos Aires e por denúncias de corrupção.

Durante a reunião, o argentino deve afirmar seu apoio político, consolidando a confiança dos mercados e obtendo respaldo para ações econômicas urgentes, além de discutir possíveis reduções de tarifas comerciais e investimentos estratégicos.

A presença de Patricia Bullrich também pode indicar um foco em assuntos de segurança, como o combate ao narcotráfico e ao terrorismo, áreas de interesse comum entre os dois governos.