Milei presenteia Elon Musk com motosserra nos EUA; veja vídeo

O presidente argentino, Javier Milei, se reuniu nesta quinta-feira, nos arredores de Washington, com o magnata Elon Musk durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC). No encontro, Milei presenteou Musk com uma motosserra, em referência aos cortes de gastos que o bilionário tem promovido nos Estados Unidos.

A reunião no centro de convenções Gaylord não constava na agenda oficial de Milei. O presidente argentino tem um discurso marcado para sábado, enquanto a participação de Musk, aliado de Donald Trump, foi confirmada de última hora para a tarde desta quinta-feira.

Em um vídeo divulgado por Milei na rede X, ele aparece cumprimentando Trump de forma entusiasmada. "Hello, friend" ("Olá, amigo"), diz o argentino antes de abraçá-lo.

Na sequência, Milei entrega a motosserra a Musk. "Chegou a motosserra ao DOGE...!!! The Chainsaw has arrived at DOGE...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escreveu o presidente em sua conta na rede social.

Corte de gastos

Musk lidera o chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), responsável por cortar gastos federais e reduzir a burocracia no governo dos EUA. Durante seu discurso, ele exibiu o presente e afirmou: "Milei tem um presente para mim", arrancando aplausos do público.

Milei então entrou no palco novamente com a motosserra, entregou-a ao empresário e os dois apertaram as mãos. Segundo a Presidência argentina, o objeto é uma réplica da que Milei mantém em seu gabinete.

A viagem de Milei aos EUA inclui ainda um encontro, nesta quinta-feira, com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. O presidente argentino afirmou, no início do mês, que o país está próximo de fechar um novo acordo com o FMI, ao qual deve cerca de US$ 40 bilhões.

Nesta sexta-feira, Milei fará um discurso no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre o tema "O modelo econômico argentino" e se reunirá com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga.

No sábado, último dia da visita, ele participará do encerramento da CPAC. Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, espera-se que Donald Trump também discurse no evento.