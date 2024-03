Milei planeja demitir 70 mil funcionários públicos nos próximos meses

O presidente argentino, Javier Milei, anunciou na terça-feira que planeja demitir 70.000 funcionários públicos nos próximos meses. As informações são do Yahoo News.

Além dos cortes de empregos, Milei lembrou algumas ações do seu governo nos últimos meses: congelamento das obras públicas, fim de parte do financiamento para os governos provinciais e encerrar mais de 200.000 planos de assistência social, que ele rotulou como "corruptos". Tudo isso faz parte de sua estratégia para alcançar um equilíbrio fiscal a qualquer custo este ano.

Milei fez um discurso de uma hora no Fórum IEFA Latam em Buenos Aires, falando da erosão dos salários e das pensões causada pela inflação anual de 276%. "Há muito mais motosserra", citando um dos símbolos de sua campanha, se referindo aos cortes intensos em gastos públicos.

Apesar de ser apenas uma pequena fração dos 3,5 milhões de trabalhadores do setor público da Argentina, os cortes de empregos de Milei certamente enfrentarão mais resistência dos poderosos sindicatos do país e poderão prejudicar seus índices de aprovação. Um sindicato que representa alguns trabalhadores do governo entrou em greve na terça-feira, enquanto um relatório do governo detalhou que os trabalhadores do setor privado sofreram a pior perda salarial mensal em pelo menos três décadas depois que ele assumiu o cargo em dezembro.

O líder do sindicato dos funcionários públicos ATE reagiu rapidamente no X, anunciando uma greve nacional, sem fornecer mais detalhes.

Milei citou pesquisas que mostram que os argentinos estão mais otimistas em relação ao futuro da economia, enquanto um indicador recente da confiança do público no governo aumentou, apesar das medidas de austeridade.

"As pessoas têm esperança, estão vendo a luz no fim do túnel", concluiu Milei.