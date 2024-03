Economia argentina caiu 4,3% em janeiro, terceiro mês consecutivo de contração

A Argentina registrou a terceira leitura negativa da atividade econômica durante o primeiro mês completo de Javier Milei no comando do país, reafirmando a opinião de que o país provavelmente entrará em outra recessão no início do ano.

A atividade econômica caiu 4,3% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano anterior, abaixo das expectativas de um declínio de 6,3%, de acordo com analistas pesquisados pela Bloomberg.

Em uma base mensal, a atividade caiu 1,2%, o terceiro mês consecutivo no vermelho, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas e censo (Indec) divulgados hoje.

As medidas econômicas de terapia de choque de Milei, incluindo a suspensão dos controles de preços e uma desvalorização de 54% da moeda, fizeram com que os gastos dos consumidores despencassem em janeiro, enquanto os salários dos trabalhadores sofreram queda recorde em relação ao mês anterior.

As medidas de austeridade ajudaram a esfriar a inflação mensal em janeiro e fevereiro, embora em níveis extremamente altos.

Os economistas consultados pelo BC da Argentina projetam que o PIB registrará contração de 3,5% este ano, de acordo com uma pesquisa feita em fevereiro.