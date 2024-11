Milei conversa com Trump pela 1ª vez após eleição nos EUA

O presidente da Argentina, Javier Milei, conversou nesta terça-feira, 12, pela primeira vez com Donald Trump desde a vitória do candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A conversa precedeu a viagem de Milei à Flórida, onde ele se reunirá pessoalmente com Trump, que o descreveu como seu “presidente favorito”.

“O presidente da Nação, Javier Milei, teve uma conversa por telefone com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump”, informou o porta-voz do governo, Manuel Adorni, por meio da rede social X (ex-Twitter). Adorni não forneceu detalhes sobre o diálogo, mas destacou que Trump chamou Milei de “presidente favorito” .

Milei também compartilhou em seu perfil no X a postagem de um jornalista argentino que relatou que a conversa durou cerca de 10 minutos e foi descrita como “uma conversa entre dois amigos”.

Ausência na Cúpula Ibero-Americana

A conversa ocorreu poucas horas após o governo argentino anunciar que Milei não comparecerá à Cúpula Ibero-Americana desta semana, que será realizada em Cuenca, Equador. Segundo fontes oficiais, a ausência de Milei se deve à sua viagem à Flórida, onde participará da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada de quinta-feira a sábado em Mar-a-Lago, onde Trump possui uma mansão.

A viagem de Milei tem como objetivo um encontro com o presidente americano eleito. Esse será o segundo encontro entre os líderes, que já tiveram uma breve interação na mesma conferência em 24 de fevereiro, em National Harbor, Maryland. Durante o encontro anterior, ambos expressaram simpatia mútua, embora a reunião não tenha sido formal.

Relações internacionais

O governo de Milei enxerga os Estados Unidos e Israel como os principais aliados de sua política externa e recentemente declarou “apoio incondicional” à liderança de Trump, referindo-se a ele como um “expoente do mundo livre, ocidental e capitalista” .

Após a visita aos EUA, Milei, líder do partido de extrema-direita A Liberdade Avança, pretende participar da Cúpula do G20, que será realizada entre 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro.