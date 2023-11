Milei confirma que quer privatizar petroleira YPF, TV pública e mais empresas

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, reafirmou nesta segunda-feira, 20, que vai privatizar diversas empresas estatais do país. “Tudo o que puder estar nas mãos do setor privado, estará nas mãos do setor privado”, disse em entrevista à “Rádio Mitre”.

Ao citar a petroleira estatal YPF, o ultraliberal disse que o primeiro passo será "reconstruí-la”. "Desde que [Axel] Kicillof decidiu nacionalizá-la, a deterioração que foi feita à empresa em termos de resultados para que ela valha menos do que quando foi expropriada", explicou.

Milei, no entanto, fixou prazos e disse ainda a questão energética terá um papel importante durante a transição, com discussões sobre mudanças nas tarifas de energia. "A YPF e a Enarsa têm um papel. Desde que essas estruturas sejam racionalizadas, elas serão colocadas para criar valor para que possam ser vendidas de uma forma muito benéfica para os argentinos”. Após a fala de Milei, as ações da petroleira na bola de Nova York a maior alta, de 41%, a US$ 15,18.

O presidente eleito afirmou também que vai privatizar a TV Pública, a Rádio Nacional e a agência pública de notícias Télam, argumentando que ela foi utilizada pelo atual governo para fazer uma campanha de medo durante as eleições.

“75% do que foi dito sobre nós nesse espaço foi de forma negativa, com mentiras e apoiando a campanha do medo. Eu não vou aderir a essas práticas de ter um ministério de propaganda”, disse. “A TV pública tem que ser privatizada. Tudo o que pode ficar nas mãos do setor privado, vai ficar nas mãos do setor privado. Rádio Nacional e Telam? Sim, em mãos privadas. Com certeza”, concluiu.