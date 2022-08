Mikhail Gorbachev, ex-líder da União Soviética, morre aos 91 anos

Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética, morreu, nesta terça-feira, 30, em Moscou, na Rússia. A informação foi divulgada pelo Hospital Clínico Central, que fica na capital russa. De acordo com a imprensa russa, ele tinha problemas renais e chegou ao centro médico na segunda-feira, 29, para fazer hemodiálise.

Gorbachev chefiou a União Soviética no cargo de secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética entre os anos de 1985 e1991. É conhecido por implementar diversas reformas dentro da União Soviética, que culminaram no fim do bloco comunista. Por críticos internos da Rússia, ele foi responsável pelo fim de uma superpotência.

Mais informações em instantes.