México aciona Google na justiça após mudança no nome do Golfo do México

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta sexta-feira, 9, que seu governo entrou com um processo judicial contra o Google, após a plataforma de mapas da empresa exibir o nome “Golfo da América” no lugar de Golfo do México em sua versão nos Estados Unidos.

Durante sua tradicional coletiva de imprensa matinal, Sheinbaum afirmou que o Google “já está sendo processado”, mas não deu detalhes sobre o local ou a data em que a ação foi protocolada.

A mudança no nome teria ocorrido após um decreto do ex-presidente Donald Trump, que voltou à Casa Branca em janeiro de 2025 e vem promovendo ações nacionalistas desde sua posse.

Implicações diplomáticas e políticas

A alteração gerou forte repercussão no México, sendo vista por autoridades como uma provocação e um gesto de desrespeito à soberania do país. A imprensa mexicana e figuras políticas classificaram a mudança como “inaceitável”.

A decisão de Trump tem sido interpretada como parte de uma estratégia de confrontação com países latino-americanos, e a reação do governo mexicano foi imediata, sinalizando um possível agravamento nas relações diplomáticas entre México e Estados Unidos.

O Google ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso até o momento.