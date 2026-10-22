Um dos principais escritórios de investimento do Nordeste escolhe BTG Pactual para seguir expansão

A SIR Investimentos, um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos do Nordeste, passa a integrar a rede de parceiros do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) a partir deste mês, após encerrar uma parceria de aproximadamente 15 anos com a XP Investimentos.

Com R$ 3,7 bilhões sob custódia e presença na Paraíba, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, a empresa inicia uma nova fase, com foco na ampliação da oferta de produtos e serviços financeiros e no fortalecimento de sua atuação regional.

Segundo o CEO da SIR, Sérgio Guedes, a decisão de encerrar a parceria com a XP foi motivada, principalmente, pela busca por maior autonomia na condução dos negócios.

"A autonomia sempre foi um dos pilares do nosso negócio. Como empresários, precisamos ter liberdade para tomar decisões de acordo com as necessidades dos nossos clientes", afirma Guedes.

Na escolha do BTG Pactual, pesaram a proximidade com os escritórios parceiros e a estrutura de serviços bancários, que permitirá à SIR ampliar sua atuação para além da distribuição de investimentos, especialmente no atendimento a clientes de maior patrimônio.

"O que mais nos chamou a atenção foi a estrutura de banking do BTG. Antes, tínhamos uma atuação mais concentrada em investimentos. Agora, teremos o respaldo de uma instituição com uma estrutura bancária completa", diz o CEO.

Para Guedes, a mudança também representa a oportunidade de estabelecer um novo modelo de relacionamento com a instituição financeira. "Mais do que uma plataforma de investimentos, buscávamos um parceiro de negócios", afirma.

Rodrigo Guedes, Sérgio Guedes, Igor Zaccara, fundadores da SIR Investimentos: R$ 3,7 bilhões em custódia (Luciano Ribeiro/Divulgação)

De investidores a pioneiros da assessoria financeira

Fundada em 2007 por Sérgio Guedes, Rodrigo Guedes e Igor Zaccara, a SIR foi uma das pioneiras no mercado de assessoria de investimentos na Paraíba. Com sede em João Pessoa, a empresa expandiu sua atuação para Recife, Natal, Caruaru e Mossoró.

A trajetória dos fundadores começou alguns anos antes da abertura do escritório, quando os três buscavam alternativas à renda fixa tradicional e à poupança para investir os próprios recursos. O interesse pela Bolsa de Valores os levou a frequentar salas de ações e a aprofundar os conhecimentos sobre o mercado de capitais, em uma época em que o acesso a esse tipo de investimento ainda era limitado fora dos grandes centros financeiros.

Com o tempo, passaram a ser procurados por amigos e familiares interessados em investir em ações e diversificar suas aplicações. A demanda abriu caminho para a criação da SIR, que iniciou suas atividades por meio de parcerias com corretoras tradicionais, como Souza Barros e, posteriormente, Spinelli.

O início da operação, no entanto, coincidiu com um dos períodos mais turbulentos do mercado financeiro. A crise global de 2008 provocou fortes quedas nas bolsas de valores e impôs desafios a investidores que ainda começavam a se familiarizar com a renda variável.

"Foi um período de muito aprendizado. Até então, vínhamos de um mercado que praticamente só subia. Vivenciar aquela crise trouxe amadurecimento e nos fez repensar o negócio", relembra Guedes.

A experiência levou a SIR a diversificar sua atuação, até então concentrada no mercado de ações, incorporando produtos de renda fixa, previdência e seguros.

Nova fase mira expansão

Com cerca de 50 profissionais e cinco unidades físicas, a SIR pretende aproveitar a parceria com o BTG Pactual para consolidar sua presença nos mercados onde já atua e atrair novos clientes e assessores.

A estratégia inclui o fortalecimento da formação interna de profissionais, uma das características do escritório desde sua fundação. A empresa aposta na capacitação de novos talentos e no desenvolvimento de assessores interessados em construir uma carreira empreendedora no mercado financeiro.

Para Guedes, a migração representa uma nova etapa na trajetória de uma empresa que acompanhou a transformação do mercado de investimentos no Nordeste ao longo das últimas duas décadas.

"Começamos quando quase ninguém sabia o que era uma assessoria de investimentos. Ajudamos a construir esse mercado e crescemos junto com ele. Agora, queremos dar um novo salto, com uma estrutura que acompanhe o tamanho da SIR e aquilo que ainda podemos construir", afirma.