Presidente do México tem 81% de aprovação após 7 meses no cargo, aponta pesquisa

Uma pesquisa mensal publicada pelo jornal "El Financiero" mostrou que oito em cada dez mexicanos, 81% no total, aprovam o desempenho da presidente do México, Claudia Sheinbaum, que está com sete meses de mandato.

O nível de aprovação em abril está dois pontos abaixo do registrado em março, quando atingiu 83%, e também está aquém do nível mais alto de aprovação, alcançado em fevereiro, quando chegou a 85%, o mais alto dos últimos 30 anos nesse estudo.

Os aspectos mais bem avaliados são o apoio social, com 83% de opinião favorável; a economia, com 74% de aprovação e 20% de desaprovação; e a segurança pública, com 57% de opinião positiva e 37% de negativa.

Além disso, 39% foram favoráveis e 52% contra sobre a ação de Sheinbaum no controle da corrupção.

Áreas de maior crítica

Os aspectos com pior avaliação são a luta contra o crime organizado (69% contrários e 27% favoráveis) e a luta contra a corrupção (60% de aprovação e 29% de desaprovação).

Relação com Donald Trump e Migração

A pesquisa foi realizada em meio à incerteza sobre a imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as tensões entre os dois governos e, pela primeira vez este ano, a proporção de pessoas classificou o relacionamento entre os dois líderes como favorável.

Ao todo, 50% dos entrevistados descreveram a relação com Trump como “boa ou muito boa”, enquanto 37% a veem como “ruim ou muito ruim”, ao contrário dos dois meses anteriores, em que mais pessoas viram uma relação ruim.

Migração e propaganda do governo dos EUA

Com relação aos anúncios que o governo dos EUA veiculou em vários veículos de comunicação mexicanos sobre a questão da migração, a pesquisa revela que 45% das pessoas entrevistadas disseram tê-los visto.

No total, 64% das pessoas disseram que elas deveriam ser proibidas e 28% que deveriam ser permitidas.

A pesquisa tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,3% para mais ou para menos.