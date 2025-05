Trump pretende reabrir a prisão de Alcatraz; entenda por que o complexo foi fechado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a intenção de reabrir a antiga prisão de Alcatraz, localizada na baía de São Francisco, na Califórnia. A proposta foi anunciada via perfil na rede social Truth Social e, segundo Trump, visa transformar o local em uma instalação de segurança máxima destinada a abrigar “os criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos”.

Alcatraz funcionou como penitenciária federal entre 1934 e 1963. Erguida em uma ilha isolada, a cerca de dois quilômetros da costa de São Francisco, foi considerada uma das prisões mais seguras dos EUA. Recebeu criminosos notórios como Al Capone, Robert Stroud – o “Homem-Pássaro de Alcatraz” – e George “Machine Gun” Kelly.

Entretanto, ainda em 1963, os altos custos operacionais levaram ao encerramento das atividades do complexo. De acordo com o Departamento Federal de Prisões dos EUA, manter Alcatraz exigia entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões apenas para reparos e manutenção – valores consideravelmente superiores aos das demais penitenciárias da época.

Após o fechamento, a ilha foi incorporada ao Serviço Nacional de Parques e, desde então, funciona como atração turística. Alcatraz foi declarada como Marco Histórico Nacional em 1986 e hoje recebe cerca de 1,2 milhão de visitantes por ano. Para que a prisão volte a operar, seria necessário reverter essa designação, o que requer justificativas legais e a aprovação do Departamento do Interior dos EUA.

Repercussão

A proposta de Trump foi rapidamente criticada por líderes democratas. A deputada Nancy Pelosi, cujo distrito inclui Alcatraz, classificou a ideia como “pouco séria”. Em sua conta na rede social X (antigo Twitter), Pelosi lembrou que a prisão foi desativada há mais de 60 anos e destacou a importância atual do local como patrimônio cultural e destino turístico.

A ideia de reutilizar Alcatraz como prisão já havia sido sugerida – ainda que de forma informal – por Donald Trump Jr., logo após a posse do pai para um segundo mandato. Em uma publicação nas redes, Trump Jr. chegou a comentar que reabrir Alcatraz seria uma “ótima ideia”, em resposta ao anúncio de medidas mais duras contra imigrantes.

A declaração do presidente indica que o Departamento de Prisões, o Departamento de Justiça, o FBI e o Departamento de Segurança Interna seriam mobilizados para reconstruir e ampliar o antigo complexo penitenciário. De acordo com Trump, a reabertura serviria como um símbolo de “lei, ordem e justiça” frente ao que classificou como uma “inércia” de juízes e permissividade com criminosos e imigrantes ilegais.

Donald Trump criticou a atuação do Judiciário, acusando magistrados de serem “radicalizados” e de exigirem julgamentos individuais para imigrantes em situação irregular. Para Trump, esse processo sobrecarregaria o sistema judicial com milhões de casos e impediria ações mais duras contra a imigração ilegal.