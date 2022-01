Messi e mais 3 jogadores do PSG são diagnosticados com Covid-19

O atacante Lionel Messi e três outros jogadores do Paris Saint-Germain testaram positivo para Covid-19, informou o clube francês neste domingo.

Messi chegou ao PSG após o encerramento de seu contrato com Barcelona, em agosto e, desde então, o jogador de 34 anos marcou seis gols nas 16 partidas que disputou pelo clube parisiense.

O lateral Juan Bernat, o goleiro reserva Sergio Rico e o meio-campista Nathan Bitumazala são os outros jogadores que testaram positivo.

O PSG disse que os quatro jogadores estão em isolamento e passarão pelos protocolos de saúde adequados.

A equipe do técnico Mauricio Pochettino está no topo da liga francesa, com 46 pontos após 19 partidas, 13 pontos acima do segundo colocado, o Nice.

O PSG vai enfrentar o Vannes, da terceira divisão, na segunda-feira, pela segunda rodada da Copa da França.

Pochettino disse que não tinha certeza se Messi, que atualmente está na Argentina, disputaria a partida seguinte da equipe, contra o Olympique de Lyon, no dia 9 de janeiro.

"Messi tem mantido contato com nossa equipe médica regularmente e quando tiver um teste negativo viajará para a França, mas não sabemos mais do que isso. Não sabemos se ele jogará contra o Lyon", disse.

"Até que ele tenha um teste negativo na Argentina, ele não poderá viajar para a França. Então tudo se resume ao teste em termos de quando ele poderá viajar... Vamos avaliar quando ele estará pronto para jogar."

A França informou 219.126 novos casos confirmados de Covid-19 em 24 horas no sábado, o quarto dia consecutivo em que o país registrou mais de 200.000 casos.

A país se juntou aos Estados Unidos, Índia, Brasil, Inglaterra e Rússia no grupo de países que somam mais de 10 milhões de casos.

O PSG também disse que o atacante Neymar, que está afastado devido à uma lesão no tornozelo, voltará a treinar dentro de três semanas, aproximadamente.