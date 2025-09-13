Mundo

Mercosul assinará acordo de livre comércio com EFTA na próxima terça-feira, 16

Assinatura vai ocorrer durante reunião de chanceleres no Rio de Janeiro, sob presidência brasileira

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10h56.

Última atualização em 13 de setembro de 2025 às 11h11.

O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), composta por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, será assinado na próxima terça-feira, 16, como antecipou a EXAME.

A informação foi confirmada por meio de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira, 12. A assinatura vai ocorrer durante a reunião de chanceleres do bloco sul-americano no Rio de Janeiro. 

O tratado é visto como um passo estratégico para diversificar mercados e ampliar as parcerias internacionais do Mercosul, em um cenário global marcado por tensões econômicas e comerciais.

Consolidação do bloco e abertura de mercados

Segundo o Itamaraty, a assinatura ocorre no contexto da Presidência Pro Tempore Brasileira (PPTB), que tem como prioridade fortalecer a união aduaneira, modernizar os acordos regionais já existentes e buscar novas frentes de cooperação internacional.

O Brasil também deverá reforçar o apoio à adesão plena da Bolívia ao Mercosul, o que ampliaria o alcance geográfico e político do bloco.

Perspectiva social e segurança regional

Além da pauta comercial, a reunião de chanceleres terá espaço para a dimensão social do Mercosul, com ênfase na atuação do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH) e do Instituto Social do Mercosul (ISM) em iniciativas contra a pobreza extrema e pela defesa da democracia.

Outro ponto previsto é o lançamento da Estratégia Mercosul de Combate ao Crime Organizado, que busca intensificar a cooperação entre os Estados-membros na área de segurança pública.

 

Acompanhe tudo sobre:MercosulNoruega

