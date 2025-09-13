Mercosul assinará acordo de livre comércio com EFTA na próxima terça-feira, 16

O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), composta por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, será assinado na próxima terça-feira, 16, como antecipou a EXAME.

A informação foi confirmada por meio de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira, 12. A assinatura vai ocorrer durante a reunião de chanceleres do bloco sul-americano no Rio de Janeiro.

O tratado é visto como um passo estratégico para diversificar mercados e ampliar as parcerias internacionais do Mercosul, em um cenário global marcado por tensões econômicas e comerciais.

Consolidação do bloco e abertura de mercados

Segundo o Itamaraty, a assinatura ocorre no contexto da Presidência Pro Tempore Brasileira (PPTB), que tem como prioridade fortalecer a união aduaneira, modernizar os acordos regionais já existentes e buscar novas frentes de cooperação internacional.

O Brasil também deverá reforçar o apoio à adesão plena da Bolívia ao Mercosul, o que ampliaria o alcance geográfico e político do bloco.

Perspectiva social e segurança regional

Além da pauta comercial, a reunião de chanceleres terá espaço para a dimensão social do Mercosul, com ênfase na atuação do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH) e do Instituto Social do Mercosul (ISM) em iniciativas contra a pobreza extrema e pela defesa da democracia.

Outro ponto previsto é o lançamento da Estratégia Mercosul de Combate ao Crime Organizado, que busca intensificar a cooperação entre os Estados-membros na área de segurança pública.