Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Mercosul assina tratado com EFTA que soma PIB de US$ 4,3 trilhões

Novo tratado de livre comércio com a EFTA abrange 300 milhões de pessoas e libera 97% das exportações

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09h54.

A assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), marcada para esta terça-feira, 16, no Rio de Janeiro, como antecipou a EXAME, consolida uma negociação iniciada há mais de oito anos.

A nova zona de livre comércio abrangerá cerca de 300 milhões de pessoas e representa um mercado conjunto com Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 4,3 trilhões, segundo dados oficiais dos dois blocos.

A EFTA é composta por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, que juntos somam cerca de 15 milhões de habitantes e têm um PIB agregado de US$ 1,4 trilhão. O Mercosul, por sua vez, reúne Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia (em processo de adesão).

O acordo prevê acesso preferencial a mais de 97% das exportações entre os blocos, com impacto direto sobre tarifas e cotas comerciais. No caso do Brasil, aproximadamente 99% do valor exportado para a EFTA será beneficiado com isenção tarifária ou acesso facilitado.

Negociações levaram 8 anos

As tratativas formais começaram em janeiro de 2017, com a primeira rodada realizada em Buenos Aires. Ao longo de 14 rodadas de negociação, o acordo foi finalizado na 66ª Cúpula do Mercosul, em julho de 2025.

A assinatura ocorre durante a Presidência Pro Tempore Brasileira (PPTB), que propôs como meta a modernização da união aduaneira e a ampliação da rede de acordos internacionais do bloco.

Outro ponto de destaque será o apoio formal à adesão plena da Bolívia, que elevará o número de membros efetivos do Mercosul de quatro para cinco.

Acompanhe tudo sobre:Acordo UE-MercosulMercosul

Mais de Mundo

EUA terá acesso a submarinos nucleares australianos; foco é conter a China

Ucrânia diz ter atingido uma das maiores refinarias da Rússia

Venezuela denuncia que EUA retiveram barco pesqueiro por oito horas em águas venezuelanas

Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Mais na Exame

Esporte

Ricky Hatton, ex-campeão mundial de boxe, morre aos 46 anos

Mundo

EUA terá acesso a submarinos nucleares australianos; foco é conter a China

Negócios

O bilionário que não fez faculdade, varre a fábrica e lidera um império de chás de US$ 4 bilhões

Tecnologia

Dona da Rolling Stone processa Google por resumo de IA no buscador