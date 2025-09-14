Agricultores franceses convocam protesto nacional contra acordo UE-Mercosul e tarifas de Trump

O principal sindicato de agricultores franceses, FNSEA, convocou para 26 de setembro um dia nacional de protesto contra o pacto comercial entre União Europeia e Mercosul, as tarifas estabelecidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e "as importações de produtos que não respeitam as regulamentações francesas".

Em entrevista ao semanário "Journal de Dimanche", o secretário-geral do sindicato, Arnaud Rousseau, que mais uma vez foi particularmente hostil ao acordo, alegou que a entrada na França de produtos latino-americanos, que são mais baratos e têm padrões de produção diferentes, pode prejudicar a produção nacional.

Esse anúncio ocorre em meio a um período de protestos de rua contra a austeridade na França. Em 10 de fevereiro, o movimento social "Vamos bloquear tudo" se manifestou, e em 18 de fevereiro está planejada uma grande greve convocada pelos sindicatos.

Os protestos também ocorrem em meio à instabilidade política. Nesta semana, a Assembleia Nacional destituiu François Bayrou do cargo de primeiro-ministro - o segundo a cair em menos de um ano - e o presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou outro chefe de governo, Sébastien Lecornu.

Lecornu deu sinais de querer suavizar o plano de austeridade de 2026 pelo qual as forças parlamentares forçaram a expulsão de Bayrou, como a retirada da polêmica remoção de dois feriados públicos por ano. No entanto, os movimentos de protesto, como o do dia 18, continuam.

A convocação da FNSEA — um sindicato a favor da agricultura intensiva — ocorre em um momento em que o pacto comercial entre o bloco europeu e o Mercosul está em fase de ratificação nos 27 parlamentos da UE. No papel, quase todos os parlamentares franceses se opõem a esse acordo.