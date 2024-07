McDonald’s expande operação na China com investimento de US$ 206 milhões

A McDonald ‘s China, juntamente com seus quatro principais fornecedores, anunciou o lançamento de um parque industrial na cidade de Xiaogan, na província de Hubei, no centro da China, na quarta-feira, 3, destacando a importância do mercado chinês em termos de cadeia de suprimentos para negócios alimentares.

Com um investimento combinado de 1,5 bilhões de yuans (US$ 206 milhões), o parque, chamado Hubei Smart Food Industrial Park, é um projeto conjunto com a Bimbo QSR, XH Supply Chain, Tyson Foods Inc, e Zidan, de acordo com informações fornecidas ao Global Times.

Espera-se que o parque produza 34.000 toneladas de produtos cárneos, 270 milhões de pães, 30 milhões de pastéis e 2 bilhões de produtos embalados anualmente. Ele também conta com um armazém automatizado de 25.000 metros quadrados para bens congelados, refrigerados e secos, reduzindo o tempo de logística em 90% desde a fabricação até a chegada ao destino.

Aproveitando as vantagens geográficas locais, o parque se tornará um centro de suprimentos para o McDonald ‘s no centro e oeste da China, aumentando a eficiência e estabilidade de fornecimento para seus outlets naquela região, disse a empresa.

“O McDonald ‘s está profundamente enraizado na China há mais de 30 anos, e o parque é um reflexo do nosso desenvolvimento a longo prazo na China”, disse Phyllis Cheung, CEO do McDonald’s China. “Sem uma estratégia de longo prazo, não temos nenhuma vantagem estrutural na China”, observou Cheung.

A gigante americana de alimentos continua a expandir seu mapa de negócios no país. Até o final de junho de 2024, havia mais de 6.000 restaurantes e mais de 200.000 funcionários no mercado. A China se tornou o segundo maior e mais rápido mercado em crescimento para o McDonald ‘s. Em 2023, a McDonald’s China revelou a ambição de operar 10.000 restaurantes até 2028.

Para isso, o McDonald’s e seus fornecedores investiram mais de 12 bilhões de yuans entre 2018 e 2023 para desenvolver novas capacidades de produção e melhorar a sustentabilidade da cadeia de suprimentos.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: McDonald’s China