Marcas de beleza chinesas fecham as portas devido à forte concorrência

A forte concorrência na indústria de beleza da China deve continuar eliminando as marcas mais fracas este ano, à medida que a necessidade de diferenciação se aprofunda. Segundo especialistas ouvidos pelo portal de notícias, Yicai, toda a indústria passará por uma reestruturação em um ciclo de dois a três anos. Algumas empresas que ajustarem seus produtos crescerão, mas outras que não se adaptarem serão eliminadas.

Na semana passada, a VNK, que já foi líder no segmento de maquiagem no mercado chinês, fechou sua loja oficial no Tmall, o e-commerce do gigante Alibaba. Durante o festival de compras Double 11 em 2020, a loja oficial da VNK superou 10 milhões de yuans (US$ 1,4 milhão) em vendas.

Em 2023, a marca de maquiagem It’s Focus foi a primeira marca local do segmento de beleza a encerrar suas vendas. Nos meses seguintes, muitas empresas chinesas, incluindo Colorpedia e Fomomy, emitiram avisos de fechamento de loja ou liquidação. A notícia surpreendeu, já que a Fomomy havia sido classificada como uma das marcas mais vendidas nas plataformas Douyin e Taobao.

Nos últimos anos, as principais plataformas de comércio eletrônico favoreceram novas marcas de beleza, dando origem a um grande número de novatas, disseram os especialistas. No entanto, a tendência deu origem a um influxo de empreendedores que muitas vezes usam fabricantes de equipamentos originais ou fabricantes de design original, levando a uma barreira competitiva fraca. Como os produtos são quase similares e a fidelidade do cliente é baixa, a popularidade desaparece rapidamente, e as marcas que não conseguem atrair mais capital têm que fechar as portas, explicaram.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global