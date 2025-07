'Make Japão great again': partido inspirado em Trump cresce no país

O partido Sanseito foi o destaque nas eleições do Japão deste domingo, 20, ao conquistar 14 cadeiras na Câmara dos Conselheiros, o equivalente ao Senado brasileiro. A legenda, que havia garantido apenas um assento em 2022, agora é a terceira maior força entre os partidos de oposição.

Criado em 2020, o Sanseito ganhou visibilidade durante a pandemia ao divulgar teorias conspiratórias sobre vacinas e elites globais em seu canal no YouTube. Sob a liderança de Sohei Kamiya, o partido se projetou nacionalmente com o slogan Japanese First, ecoando o “America First” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Não estou dizendo que devemos expulsar todos os estrangeiros, mas precisamos priorizar os japoneses", declarou Kamiya após o pleito.

A ascensão do Sanseito ocorre em um momento de desgaste do Partido Liberal Democrata (LDP), do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que perdeu a maioria no Senado após uma derrota na câmara baixa em outubro. Especialistas apontam que o sucesso do Sanseito reflete tanto a rejeição à política tradicional quanto a força das redes sociais como ferramenta de mobilização.

Apesar de a imigração ocupar apenas o quinto lugar entre as preocupações dos eleitores, segundo pesquisa da NHK, o partido conseguiu capitalizar o descontentamento com a economia fraca, a inflação nos preços do arroz e o aumento de turistas. O número de estrangeiros residentes no Japão bateu recorde em 2024, chegando a 3,8 milhões — cerca de 3% da população.

O governo de Ishiba, pressionado pelo avanço da direita, anunciou antes da eleição a criação de uma força-tarefa para combater “crimes e desordens cometidos por estrangeiros” e prometeu atingir “zero estrangeiros ilegais” no país.

As crenças do Sanseito

O Sanseito, porém, não se limita à pauta migratória. A legenda propõe cortes de impostos, aumento de benefícios para famílias com filhos e uma nova constituição japonesa. Durante a campanha, o partido também criticou políticas de igualdade de gênero, alegando que “encorajam mulheres a trabalhar em vez de terem filhos”.

O canal do partido no YouTube tem cerca de 400 mil seguidores — mais que o triplo da base digital do LDP. Sohei Kamiya, ex-gerente de supermercado e professor de inglês, inspira-se diretamente em Trump e nos populistas da Europa. Ele já comparou sua atuação à de partidos como o AfD alemão e o Reform UK britânico.

Com um estilo combativo, Kamiya tenta suavizar a imagem do partido e ampliar sua base para além do eleitorado jovem masculino. Nas eleições de domingo, lançou várias candidatas mulheres, incluindo a cantora Saya, eleita em Tóquio.

Kamiya afirma que o desempenho atual é apenas o começo. “Estamos aumentando gradualmente nossa força e atendendo às expectativas da população. Quando chegarmos a 50 ou 60 cadeiras, nossas políticas vão se concretizar", disse ele, segundo a Reuters.