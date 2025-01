Mais de um milhão protestam nas Filipinas contra impeachment da vice-presidente Duterte

Mais de 1 milhão de pessoas, membros da poderosa seita Iglesia ni Cristo (INC), se reuniram nesta segunda-feira, 13, em Manila, capital das Filipinas, para protestar contra o impeachment da vice-presidente Sara Duterte.

A vice-presidente enfrenta três processos de impeachment. O mais recente foi registrado em 19 de dezembro, movido por padres católicos que a acusam de gastar “de forma anômala” milhões de dólares durante seu mandato como vice-presidente e enquanto ocupava o cargo de ministra da Educação. Além disso, há acusações de conspiração para o assassinato do atual presidente, Ferdinand Marcos.

O movimento foi liderado pela Iglesia ni Cristo, uma organização cristã com mais de dois milhões de seguidores. Protestos simultâneos ocorreram em várias partes do país.

"Somos contra o impeachment porque isso não traria nada de bom. É inútil para o país", afirmou John Carlo Guinbgab, de 23 anos, que viajou mais de 150 quilômetros para participar da manifestação. Outro membro da seita, Rodante Marcoleta, destacou: “Se o país está dividido, quem sofre é a população”, em um discurso amplamente aplaudido.

Disputa política

Sara Duterte expressou gratidão à INC por sua postura em favor da unidade do povo filipino. Para que o impeachment avance, é necessário o apoio de pelo menos um terço dos deputados na Câmara Baixa e dois terços no Senado.

O presidente Marcos pediu publicamente que os parlamentares não votassem pelo impeachment. A vice-presidente, que retirou sua candidatura presidencial em 2022 para apoiar Marcos, vive agora uma aliança política tensa com o presidente, especialmente com a aproximação das eleições de meio de mandato.

A crise política nas Filipinas reflete tensões históricas e disputas entre dinastias no poder.