Mais de 48% das exportações dos EUA ao Brasil entram sem tarifas, diz Câmara Americana de Comércio

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 14, a Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) destacou que mais de 48% das exportações dos Estados Unidos ao Brasil entram no país sem tarifas. Destas, 15% estão sujeitas às alíquotas de até 2%, o que evidencia benefícios mútuos na relação comercial entre os países.

A Amcham ressaltou que, apesar do anúncio do Fair and Reciprocal Plan pelos Estados Unidos, o comércio bilateral entre os dois países segue equilibrado, com os EUA acumulando um superávit de US$ 263,1 bilhões nos últimos dez anos.

"A relação econômica e comercial entre Brasil e Estados Unidos é equilibrada e benéfica para empresas, trabalhadores e consumidores de ambos os países", disse a entidade sem fins lucrativos.