Maior operadora de oleodutos dos EUA sofre ataque cibernético

Por Reuters, com redação

(Reuters) A Colonial Pipeline, principal operadora de dutos de combustíveis dos EUA, fechou toda a sua rede após um ataque cibernético, disse a empresa em um comunicado na sexta-feira, 8.

A companhia fornece combustíveis de refinarias dos EUA na Costa do Golfo para o leste e o sul dos Estados Unidos. A empresa transporta 2,5 milhões de barris por dia de gasolina, diesel, combustível de aviação e outros produtos refinados por meio de 8.850 km de dutos e transporta 45% do suprimento de combustíveis da Costa Leste.

O software malicioso usado no ataque foi o ransomware, disseram à Reuters duas fontes da indústria de segurança cibernética familiarizadas com o assunto.

Ransomware é um tipo de malware projetado para bloquear sistemas criptografando dados e exigindo pagamento para recuperar o acesso. A popularidade do malware cresceu nos últimos cinco anos e é mais frequentemente implantado por grupos cibercriminosos.

A empresa fechou sistemas para conter a ameaça depois de saber do ataque na sexta-feira, disse a Colonial em comunicado. Essa ação interrompeu temporariamente as operações e afetou alguns de seus sistemas de TI, disse a empresa. A Colonial contratou uma empresa terceirizada de segurança cibernética para iniciar uma investigação e contatou as autoridades policiais e outras agências federais.

A companhia não esclareceu por quanto tempo seus dutos ficarão fechados. A depender da extensão do impacto, os preços do petróleo Brent -- referência nos Estados Unidos -- podem apresentar volatilidade. Na última sessão, os contratos futuros de petróleo Brent encerraram em alta de 0,28%, repercutindo a perspectiva de retomada da demanda com a recuperação da economia.

