Trump pede fim da compra de petróleo russo e tarifas maiores contra a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 13, que está pronto para aplicar novas sanções contra a Rússia, com a condição de que os países da Otan parem de comprar petróleo russo.

O republicano também sugeriu que os membros da aliança transatlântica aumentem de 50% para 100% as tarifas sobre a China para pressionar por um fim da guerra na Ucrânia.

"Estou pronto para aplicar sanções significativas contra a Rússia quando todos os países da Otan concordarem, e começarem, a fazer o mesmo, e quando PARAREM DE COMPRAR PETRÓLEO DA RÚSSIA", afirmou o mandatário em sua rede Truth Social.

Pressão sobre Moscou e críticas à Otan

Trump ameaça reiteradamente a Rússia com novas sanções como forma de impactar as receitas russas para sustentar seus esforços de guerra. Mas, até o momento, não cumpriu suas advertências, para a frustração da Ucrânia.

Para o republicano, que se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, em agosto no Alasca, é "impactante" que a Otan compre petróleo russo, e considera que tal ação enfraquece seu poder de negociação com Moscou.

"De qualquer forma, estou pronto quando vocês estiverem. Apenas me digam quando", afirmou.

Tarifas contra a China e impacto na guerra

Trump também propôs que os membros da Otan imponham tarifas à China, diante da suspeita de que Pequim reforçou sua cooperação estratégica com Moscou. No início do mês, o presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu com Putin na capital chinesa.

"Eu acredito que se a Otan aumentar de 50% para 100% as tarifas à China", que seriam eliminadas após o fim do conflito, "seria de grande ajuda para ENCERRAR esta mortal, mas ridícula, guerra".

"A China tem um grande controle, e até mesmo domínio, sobre a Rússia e estas poderosas tarifas romperão esse domínio", acrescentou na mensagem que apresentou como uma "carta à Otan e ao mundo".

Se a aliança de 32 países "fizer o que eu digo, a GUERRA terminará rapidamente", afirmou. "Caso contrário, só estão desperdiçando o meu tempo", adicionou.