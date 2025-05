Lula cumprimenta Papa Leão XIV e deseja continuidade do legado de Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou nesta quinta-feira, 8, pelas redes sociais, o Papa Leão XIV, escolhido pelos cardeais no segundo dia de Conclave, realizado na sede da Igreja Católica, em Roma, capital da Itália.

"Quero cumprimentar o cardeal americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV", escreveu Lula, no X (antigo Twitter).

O presidente também desejou que o Papa dê continuidade ao legado do antecessor. Segundo Lula, o Papa Francisco, teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos.

"Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo", afirmou Lula.

O Papa chefiará a Igreja Católica, religião seguida por 1,4 bilhão de pessoas no planeta. Dentre eles, há 182 milhões de brasileiros, segundo dados da instituição. Ele substituirá Francisco, morto em 21 de abril e que ficou no cargo por 12 anos.

Alckmin e Alcolumbre também cumprimentam novo Papa

Também pelas redes sociais, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, também felicitou o novo pontífice.

"Neste momento histórico, nós, brasileiros, temos o orgulho de nos unir a todos os que comungam da alegria pela eleição do Papa Leão XIV, confiando que, sob a sua liderança, a Igreja Católica Apostólica Romana haverá de perseverar em sua missão evangelizadora, inspirando paz, união e esperança a toda a humanidade", disse.

Em nota à imprensa, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, afirmou que o momento de escolha do novo Papa representa renovação espiritual e um chamado à união entre os povos.

“Recebo com alegria e respeito a eleição de Robert Prevost, Papa Leão XIV. Que sua chegada ao pontificado seja luz para os fiéis, força para os que têm fé e esperança para todos os que acreditam em um mundo mais justo, fraterno e solidário”, disse Alcolumbre.