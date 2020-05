Londres proibirá carros no centro para estimular caminhadas e ciclismo

Carros serão proibidos em ruas do centro de Londres para estimular caminhadas e ciclismo e ajudar o transporte público a lidar com as restrições de distanciamento social, comunicou o prefeito da cidade nesta sexta-feira.

Sadiq Khan disse que o plano, que cobre grandes vias através da metrópole, transformará partes do centro de Londres em uma das maiores zonas sem carros de qualquer capital.

“A Covid-19 representa o maior desafio à rede de transporte público de Londres na história da TfL (Transporte para Londres)”, afirmou.

“Exigirá um esforço monumental de todos os londrinos manter um distanciamento social seguro no transporte público à medida que as restrições do isolamento forem suavizadas gradualmente.”

O número de passageiros na rede de metrô de Londres diminuiu 95% desde que o Reino Unido entrou em isolamento em março, e a quantidade de viagens de ônibus caiu 85%.

Mais cedo nesta sexta-feira, a operadora de transportes disse que obteve 1,6 bilhão de libras esterlinas (cerca de 2 bilhões de dólares) de financiamento governamental para cobrir a falta de renda até outubro.

A TfL disse que a exigência de distância de dois metros entre as pessoas significa que ônibus e trens só circularão com 13-15% do número normal de passageiros mesmo quando os serviços tiverem sido completamente reativados.

Khan disse que, por isso, muitos londrinos terão que caminhar ou pedalar para manter a cidade em movimento.

As ruas entre a Ponte de Londres Bridge e Shoreditch, Euston e Waterloo e Old Street e Holborn podem ser limitadas a ônibus, pedestres e ciclistas, disse seu gabinete.