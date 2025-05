Líder opositor Juan Pablo Guanipa é preso na Venezuela

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou nesta sexta-feira, 23, a prisão do líder da oposição Juan Pablo Guanipa, a quem vinculou a uma suposta "rede terrorista" que atentaria contra as eleições legislativas e de governadores marcadas para domingo.

Guanipa vivia na clandestinidade e era colaborador próximo da líder da oposição María Corina Machado, que o chamava de "irmão". O opositor foi membro do Parlamento eleito em 2015, controlado pela oposição, e foi vice-presidente em 2020, durante a presidência da Câmara por Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por países como Estados Unidos e Colômbia.

Acusações e prisão

"É um dos líderes desta rede terrorista", afirmou Cabello em discurso na televisão estatal. "Quatro celulares foram apreendidos, além de um laptop. Aí está todo o plano".

Cabello também anunciou a prisão de outras pessoas supostamente ligadas à "conspiração", incluindo estrangeiros, e exibiu imagens de Guanipa algemado, usando colete à prova de balas e escoltado por policiais vestidos de preto e encapuzados.

Reação e mensagem de Juan Pablo Guanipa

Uma mensagem foi publicada na conta de Guanipa no X logo após o anúncio: "Se estão lendo isso, é porque fui sequestrado pelas forças do regime de Nicolás Maduro".

"Não tenho certeza do que acontecerá comigo nas próximas horas, dias e semanas. Mas tenho certeza de que venceremos a longa luta contra a ditadura", acrescentou o texto.