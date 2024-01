Líder da oposição sul-coreana esfaqueado se 'recupera bem', diz médico

Lee estava cercado por jornalistas na terça-feira na cidade de Busan, no sul, quando um homem, fazendo-se passar por um apoiador, atacou-o e o esfaqueou no lado esquerdo do pescoço. A vítima foi levada para um hospital em Busan e depois transferido para a capital do país, Seul, onde foi submetido a uma cirurgia de quase duas horas.