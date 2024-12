Líder da Câmara dos Representantes anuncia ‘plano C’ contra paralisação do governo dos EUA

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, anunciou nesta sexta-feira, 20, que um "plano C" foi elaborado para tentar evitar a paralisação do governo à meia-noite e disse que o plenário votará sobre a proposta ao longo do dia.

"Sim, sim, nós temos um plano. Esperamos votar nesta manhã, portanto, fiquem atentos. Temos um plano", disse ele em sua chegada ao Capitólio, sem entrar em detalhes.

Esta é a terceira proposta para tentar evitar uma paralisação parcial do poder Executivo se não for possível chegar a um acordo sobre a ampliação do orçamento antes disso.

A primeira, bipartidária, não chegou a ser votada depois da pressão exercida contra algumas resoluções pelo presidente eleito, o também republicano Donald Trump, e seu braço direito, o magnata Elon Musk, que no próximo governo assumirá a tarefa de cortar gastos e burocracia federais.

Os republicanos reformularam a proposta e apresentaram à câmara baixa na quinta-feira uma alternativa unilateral, que mantinha a extensão do orçamento até março e incluía a suspensão do teto da dívida até 2027, mas a oposição democrata e 38 congressistas conservadores impediram que ela fosse adiante.

Caso a Câmara dos Representantes consiga aprovar outro projeto de lei nesta sexta-feira, a proposta seguirá para o Senado, onde os democratas estão no controle, dificultando o êxito de uma iniciativa não bipartidária.