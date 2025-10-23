Latinos já são 20% da população dos EUA, diz estudo

A população latina nos Estados Unidos alcançou 68 milhões de pessoas em 2024, o que representa 20% da população total americana, segundo estudo divulgado pelo Pew Research Center.

Entre 2000 e 2024, o número de latinos no país praticamente dobrou, com um crescimento de 35,3 milhões para 68 milhões. O avanço foi impulsionado por uma combinação de fatores, segundo a pesquisa: nascimentos em solo americano, aumento da imigração nos últimos anos e diversidade de origens na própria comunidade hispânica.

Mais da metade do crescimento populacional dos EUA no período foi de origem latina.

Enquanto o país ganhou 58,7 milhões de novos habitantes desde 2000, 56% desse avanço veio de pessoas identificadas como hispânicas.

Em 2023, cerca de 14 milhões de imigrantes latino-americanos viviam em situação irregular nos EUA. Desse total, 8 milhões estavam sem qualquer status legal e outros 6 milhões contavam com algum tipo de proteção temporária, aguardando definições judiciais ou políticas.

A entrada de imigrantes voltou a crescer de forma significativa durante o governo Biden (2021–2024), com mais de 1 milhão de latino-americanos cruzando a fronteira por ano entre os anos, legal ou ilegalmente.

Mesmo assim, o padrão deve mudar novamente. Especialistas indicam que, em 2025, os nascimentos devem voltar a ser o principal motor de crescimento da comunidade latina, com a reativação de políticas restritivas promovidas pela administração Trump.

Mexicanos seguem maioria, mas venezuelanos lideram crescimento

Em 2024, os mexicanos formavam o maior grupo de origem latina, com quase 40 milhões de pessoas — o equivalente a 57% da comunidade hispânica.

Na sequência, vieram porto-riquenhos (6,1 milhões), cubanos, salvadorenhos e dominicanos.

O grupo que mais cresceu nos últimos anos, no entanto, foram os venezuelanos, cujo número mais que dobrou entre 2019 e 2024, chegando a 1,17 milhão. Também tiveram aumentos expressivos os equatorianos (+48%), chilenos (+47%), colombianos (+43%) e nicaraguenses (+41%).

Maioria dos latinos já tem cidadania americana

Embora a imigração continue significativa, a maioria dos latinos nos Estados Unidos hoje é composta por cidadãos.

Segundo o Pew, 79% dos latinos tinham cidadania americana em 2024, seja por nascimento ou naturalização.

Entre os nascidos no país, o índice de fluência em inglês chegou a 71% em 2024, enquanto o uso do espanhol em casa caiu para 68%.

Nos últimos anos, a idade média dos latinos caiu para 31,2 anos, tornando esse o grupo étnico mais jovem dos EUA. Entre os nascidos no país, a média é ainda menor: 21,4 anos.

Distribuição geográfica e mudança cultural

Califórnia e Texas concentram as maiores populações latinas, com 16,1 milhões e 12,6 milhões de habitantes hispânicos, respectivamente.

No Novo México, os latinos já representam 49% da população.

A identidade religiosa também está em transformação. Em 2010, 67% dos latinos se identificavam como católicos. Esse número caiu para 42% em 2024. Já o grupo sem filiação religiosa subiu de 10% para 27% no mesmo período.